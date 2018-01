Hagi se despede do futebol nesta 3ª O romeno Gheorghe Hagi, de 36 anos, receberá nesta terça-feira uma homenagem por sua despedida dos campos de futebol. A festa será no Estádio Lia Manoliu, em Bucareste, onde o atleta receberá o título de ?santo romeno? e passará para a história, por elevar o nível do futebol de seu país. Além da Romênia, Hagi foi ídolo também na Europa, em especial na Espanha, onde defendeu Barcelona e Real Madrid. Sua última aparição pela seleção aconteceu no dia 24 de junho de 2000, na Eurocopa, diante da Itália, quando sua equipe foi eliminada, ainda nas quartas-de-final da competição. Foi uma despedida triste, pois ele deixou o gramado expulso.