Haiti quer amistoso com a seleção O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta terça-feira o Ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, e o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, às 11 horas, no Planalto. Na pauta do encontro, a possibilidade de a seleção brasileira fazer uma partida no Haiti, onde o Brasil comanda uma força internacional de paz a serviço da ONU. A sugestão de que a seleção fizesse um jogo em Porto Príncipe partiu de representantes do novo governo haitiano e foi aceita pela CBF. A entidade quer ainda o apoio do governo federal para que a Copa do Mundo de 2014 seja realizada no Brasil. Quer também apoio para o lançamento de um campeonato de futebol feminino.