Haitianos do Pérolas Negras fecham parceria para jogar o Estadual Sub-20 do Rio

Em parceria com o Audax Rio, os haitianos do Pérolas Negras, que emocionaram os torcedores na Copa São Paulo de Juniores, vão disputar Campeonato Estadual Sub-20 da Série B. O anúncio foi confirmado pela ONG Viva Rio, entidade que mantém a equipe com ajuda da iniciativa privada. Na quarta-feira, será concedida uma entrevista coletiva para dar detalhes do projeto e lançar o novo uniforme da equipe.

Em contato com o Estado, Mário Teixeira, presidente do Pérolas, explicou que ainda faltam resolver alguns detalhes sobre a inscrição de jogadores com menos de 18 anos. "Há uma regra da Fifa que proíbe transação internacional de menores de idade. Mas nesse caso, eles estão em fase de formação. É um campeonato amador e eles estão jogando sem nenhum contrato comercial envolvido. Vamos usar esse argumento para abrir espaço para esses jovens jogarem. Essa é uma discussão que estamos tendo com a Federação e com a CBF", explicou. Foi por este motivo que o Barcelona ficou proibido de contratar jogadores por duas janelas de transferências.

Neste primeiro momento, o Audax Pérolas Negras conta com sete haitianos para a estreia fora de casa, dia 12 de março, contra o Barra Mansa, no estádio Leão do Sul, mas a ideia da diretoria é regularizar 16 atletas. Pelo acordo, jogadores do Audax serão aproveitados de acordo com a avaliação do técnico Rafael Novaes, que comanda a equipe caribenha há cinco anos, mas o clube não terá nenhuma limitação para escalar até 11 estrangeiros de uma vez.

"Os atletas têm esse visto de imigrante permanente, um tipo de visto que o Brasil criou para o Haiti, que dá a eles todos os direitos dos brasileiros", conta Teixeira. "A gente acaba de chegar ao Brasil, não temos uma estrutura estabelecida. Com esse apoio do Audax, que caiu do céu, vamos poder dar oportunidade para essa turma que tem potencial, mas não tinha futuro profissional no Haiti".

Depois de procurar diversas alternativas para pagar os R$ 500 mil necessários para a inscrição no campeonato do Rio, chegando até a propor o parcelamento do valor, o cartola comemora a aproximação com o Audax, que já tem um histórico de investimento social em futebol. "Não estamos casados porque não dá para casar tão rápido. Mas estamos namorando forte".