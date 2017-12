Halisson admite: pediu para sair Hallison fez o que se espera de todo jogador medíocre que compromete o rendimento de sua equipe: assumiu a culpa das lambanças que fez e pediu para sair do clássico contra o Corinthians. Mesmo sem outro zagueiro mais experiente no banco de reservas ? havia apenas o juvenil Mateus ?, o técnico Nelsinho Baptista nem hesitou em atender o pedido: sacou Hallison e lançou o volante Wendel, deslocando o também volante Heleno Faísca para a zaga, ao lado de Rogério. Nelsinho achou melhor ter um jogador improvisado do que um zagueiro como Hallison em campo. ?Não sei o que aconteceu. Chutava a bola pra frente e ela caía nos pés dos caras (do Corinthians)?, disse Hallison, tentando explicar o inexplicável. ?A única coisa que posso fazer é pedir desculpas aos companheiros e à torcida por tudo que fiz. Tenho ciência de que os gols saíram pelo meu setor e peço desculpas por isso?, emendou ele, desolado, antes de descer o túnel e ir para o vestiário, de cabeça baixa. Mas o problema da zaga santista não acabou no intervalo. Logo aos seis minutos do segundo tempo, Rogério, que já não vinha tendo uma boa atuação, foi expulso por falta em Tevez. Nelsinho, então, sacou o volante Fabinho e mandou a campo Mateus, do time juvenil. A porteira já estava aberta. Os gols foram saindo. Nelsinho, no banco, lamentava o desfalque de Luis Alberto, lesionado. E o torcedor santista, quem diria, sentia saudade de Ávalos ? também machucado.