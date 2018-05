Hamburgo bate Bremen e assume 4a colocação no Alemão

Joris Mathijsen abriu o placar aos nove minutos e Marcell Jansen fez mais um aos 36, quatro minutos depois de Jerome Boateng ser expulso por uma falta em Marko Marin. Naldo devolveu um para o Bremen na prorrogação.

O Bremen desperdiçou uma boa chance de diminuir o déficit antes do intervalo, quando Sebastian Proedl deu uma cabeçada que se perdeu longe do gol.

Depois do intervalo o time desencadeou vários ataques, acertando a trave duas vezes graças a Aaron Hunt e Marin.

A vitória levou o Hamburgo à quarta colocação com 31 pontos, com o Bayer Leverkusen na liderança com 35 pontos. O Bremen acumula 28 pontos na sexta posição.

O Schalke 04 continua em segundo um ponto atrás do líder, enquanto o Bayern de Munique arrasou o Hertha Berlin por 5 x 2 no sábado para se manter em terceiro com 33 pontos. A temporada será retomada no dia 15 de janeiro.

"Este é um resultado fantástico para nós," disse Bruno Labbadia, técnico do Hamburgo, aos repórteres.

"Foi a cereja no bolo de uma primeira metade de temporada que teve de tudo. Foi nosso melhor início de todos os tempos e tivemos muito azar com as contusões," disse ele. "Meu time encarou tudo e agora estamos perto dos primeiros colocados. Só podemos estar contentes."

(Reportagem de Karolos Grohmann)