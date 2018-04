Hamburgo derrota Bayern por 1 x 0 e mantém liderança do Alemão

Petric marcou já na metade do segundo tempo após receber passe do meio-campo brasileiro Zé Roberto, ex-jogador do Bayern.

O invicto Hamburgo lidera com 17 pontos em sete partidas. O Bayer Leverkusen, que assumiu brevemente a liderança após vencer o Colônia por 1 x 0, ficou para trás por causa do saldo de gols.

O Schalke 04 subiu para o terceiro lugar com 13 pontos após vitória por 1 x 0 sobre o Borussia Dortmund, enquanto o Bayern caiu para a sexta colocação com 11 pontos.

O Bayern começou a partida com os atacantes Miroslav Klose e Mario Gomez no banco, mas mesmo assim o time poderia ter saído na frente quando Franck Ribery tocou para Arjen Robben na esquerda e ele chutou para fora.

A entrada do atacante do Hamburgo Marcus Berg no lugar do defensor Guy Demel no segundo tempo aumentou o ritmo imediatamente, com os anfitriões ameaçando o gol adversário várias vezes antes de o ex-atacante do Hamburgo Ivica Olic ter um chute defendido.

Zé Roberto, o brasileiro de 35 anos que deixou Munique no final da temporada depois de o Bayern não querer renovar seu contrato por mais dois anos, finalmente conseguiu superar a defesa dos visitantes e colocou Petric na cara do gol para garantir a vitória.

Klose empatou para o Bayern faltando seis minutos para o final da partida, mas seu esforço foi em vão: o gol foi anulado por ele estar em posição de impedimento.

Um gol já no final de Simon Rolfes garantiu ao Bayer Leverkusen a vitória sobre o Colônia.

Rolfes recebeu passe de Tranquillo Barnetta, correu em direção à área e passou por dois defensores antes de chutar e marcar o gol de vitória, faltando oito minutos para o encerramento do jogo.

O Colônia terminou com dez homens em campo depois que Maniche foi expulso por chutar Arturo Vidal já no final da partida.

O Schalke venceu o grande clássico do vale do Ruhr em Dortmund graças ao ataque no primeiro tempo de Jefferson Farfan. O resultado colocou o time na terceira colocação do campeonato com 13 pontos.

Farfan atacou aos 30 minutos de jogo quando Levan Kenia lançou Halil Altintop em um rápido contra-ataque pela esquerda. Ele cortou o lançamento e preparou para o atacante peruano marcar seu terceiro gol na temporada.

O campeão Wolfsburg derrotou o Hanover 96 por 4 x 2 e subiu para a quinta colocação com 12 pontos. O Werder Bremen, que também tem 12 pontos, bateu o recém-promovido Mainz por 3 x 0 com Claudio Pizarro marcando duas vezes.