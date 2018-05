Hamburgo e Ajax vencem e avançam na Liga Europa

Com a vitória do Hamburgo, o Grupo C teve confirmado os seus dois times classificados. O Hapoel Tel Aviv ainda perdeu por 2 a 0 para o Celtic, na Escócia, mas o time israelense já estava garantido, com nove pontos somados. Já a equipe alemã foi a dez pontos e assumiu a liderança da chave. Celtic e Rapid Viena não têm mais chances de avançar.

Já no Grupo A, o Ajax superou até os dois pênaltis perdidos pelo atacante uruguaio Luis Suárez para vencer e chegar aos 11 pontos, se isolando na liderança da chave. Já o Dínamo Zagreb, da Croácia, se superou para derrotar o Anderlecht por 1 a 0, na Bélgica, e ainda manter as chances de classificação. O time croata tem seis pontos, contra oito dos belgas.

No Grupo B da Liga Europa, o grande beneficiado foi o Valencia, que se recuperou de dois empates seguidos e voltou a vencer, dependendo apenas de si para avançar. Com dois gols de Joaquin, o time espanhol venceu o francês Lille por 3 a 1 e soma agora nove pontos. O Genoa, que empatou sem gols com o lanterna Slavia Praga, da República Checa, tem sete pontos, mesma pontuação do Lille.

A próxima fase da Liga Europa será composta por 32 equipes. Destas, 24 vêm dos 12 grupos da competição, enquanto as outras oito integrarão o torneio por terem ficado em terceiro em suas chaves na Liga dos Campeões.