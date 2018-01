Hamburgo e Bochum vencem e respiram no Alemão Hamburgo e Bochum venceram neste domingo, respectivamente, Wolfsburg e o Hannover 96, pelo encerramento da 27.ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, os times vitoriosos ganharam fôlego na luta contra o rebaixamento na competição. O Hamburgo, que chegou a ser lanterna e vem conseguindo uma impressionante recuperação, venceu o Wolfsburg em casa por 1 a 0, graças a um gol do iraniano Mehdi Mahdavikia aos 15 minutos do segundo tempo. O time é agora o décimo colocado, mas com apenas dois pontos em relação aos quatro últimos. Já o Bochum, que estava na penúltima colocação, bateu o Hannover 96 diante de sua torcida por 2 a 0, com gols do grego Theofanis Gekas e de Joel Epalle no primeiro tempo. A equipe agora ocupa a 14.ª colocação, mas com os mesmos 30 pontos do Mainz 05, em 16.º, posição que marca a fronteira com o rebaixamento.