Hamburgo e Colonia empatam em 1 a 1 A 29ª rodada da Bundesliga terminou neste domingo com os jogos Hamburgo x Colonia e Unterhaching e Hansa Rostock, ambas as partidas acabaram empatadas. O Colonia começou vencendo por 1 a 0, com um gol de Miroslav Baranek, aos 20 minutos do primeiro tempo, mas cedeu o empate aos 31 da etapa complementar, com Sergej Barbarez. Na segunda partida, os gols só saíram no segundo tempo. Abdelaziz Ahanfouf, aos 7 minutos abriu o placar para o Unterhaching e Slawomir Majak, aos 30, deixou tudo igual.