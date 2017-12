Hamburgo empata sem gols com o Freiburg e se mantém fora da degola

O Hamburgo ficou no empate sem gols com o Freiburg nesta sexta-feira, fora de casa, em duelo que abriu a 14.ª rodada do Campeonato Alemão. O resultado serviu ao menos para deixar o time visitante fora da zona de rebaixamento.

Os anfitriões, no entanto, permanecem no grupo da degola, em 16.º, com 12 pontos. O Hamburgo tem dois pontos a mais e ocupa o 15.º lugar na tabela de classificação. As equipe voltam a campo pelo Campeonato Alemão apenas no próximo final de semana. O Hamburgo receberá o Wolfsburg, no sábado, dia 9. O Freiburg visitará o Colônia no domingo, dia 10.

O Bayern de Munique lidera a competição com 29 pontos e jogará neste sábado contra o Hannover, em casa. O RB Leipzig, segundo colocado com 26, visitará o Hoffenheim, no mesmo dia.