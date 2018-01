Hamburgo ganha e se aproxima do líder Com dois gols relâmpagos, o Hamburgo derrotou o Hertha Berlim (time dos brasileiros Marcelinho Paraíba e Gilberto) por 2 a 1, neste sábado, em Hamburgo, pela 16ª rodada do Campeonato Alemão. Burik (contra), logo aos dois minutos de jogo, e Mahdavikia (de pênalti), seis minutos depois, fizeram os gols da equipe da casa. O turco Bastuerk, aos 31 da segunda etapa, diminuiu para o Hertha. Com o resultado positivo, o Hamburgo diminuiu para apenas um ponto (38 a 37) a diferença para o líder Bayern de Munique, que jogará neste domingo contra o Kaiserslautern, em Munique. O Hertha Berlim permaneceu na quinta colocação, com 25 pontos. Os outros resultados deste sábado foram: Nuremberg 1 x 1 Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt 2 x 0 Borussia Dortmund, Hanover 1 x 1 Borussia Moenchengladbach, Duisburg 1 x 1 Arminia Bielefeld, Schalke 04 1 x 0 Mainz e Wolfsburg 0 x 1 Stuttgart.