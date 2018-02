Hamburgo goleia e é vice-líder O Hamburgo venceu por 3 a 0 o Kaiserslautern, fora de casa, neste domingo, e manteve-se na vice-liderança do Campeonato Alemão com 20 pontos, a apenas um do primeiro colocado, o Bayern de Munique. Vaart (dois) e Barbarez fizeram os gols. No outro jogo deste domingo, Borussia Dortmund (9º, com 10 pontos) empatou por 0 a 0, em casa, com o Stuttgart (10º, também com 10).