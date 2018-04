Hamburgo marca no fim e empata com o Wolfsburg O Hamburgo contou com um gol nos acréscimos para empatar com o Wolfsburg, por 1 a 1, nesta sexta-feira, diante de sua torcida, na abertura da 20.ª rodada do Campeonato Alemão. O resultado manteve os dois times nas mesmas posições na tabela. O time da casa é o quinto, com 35 pontos, enquanto o atual campeão é o 10.º, com 25.