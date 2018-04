Hamburgo perde atacante peruano por contusão O atacante Paolo Guerrero vai desfalcar o Hamburgo por alguns meses por conta de uma grave lesão. O peruano, artilheiro do Campeonato Alemão com quatro gols, sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante a partida entre Peru e Venezuela, quarta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2010.