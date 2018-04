Hamburgo se mantém na briga com o Bayern após vitória O capitão Rafael van der Vaart marcou seu oitavo gol na temporada e liderou o Hamburgo na vitória por 2 x 0 sobre o Hansa Rostock, na rodada deste domingo do Campeonato Alemão. Com o resultado, o Hamburgo permanece em terceiro lugar apenas a um ponto do líder Bayern de Munique. Van der Vaart recebeu um belo passe pela direita de seu compatriota holandês Romeo Castelen e disparou um chute rasteiro no canto esquerdo, aos 19 minutos de partida, em frente à sua torcida que esgotou os ingressos. O atacante croata Ivica Olic ampliou a vantagem aos 15 minutos do segundo tempo, completando um cruzamento do meio-campista Piotr Trochowski e marcando seu sexto gol na temporada. Essa foi a terceira vitória consecutiva do Hamburgo jogando em casa e a quinta em sete jogos nesta temporada. O Bayern derrotou o Wolfsburg por 2 x 1, no sábado, e lidera a tabela com 31 pontos. O Werder Bremen está em segundo com 30, à frente do Hamburgo no saldo de gols. O Hamburgo viaja para enfrentar o Bremen no próximo sábado. No outro jogo de domingo, o Nuremberg bateu o Borussia Dortmund por 2 x 0. (Por Erik Kirschbaum)