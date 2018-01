Hamburgo terá prisão para abrigar torcedores briguentos Hamburgo receberá cinco partidas da Copa do Mundo e terá uma prisão especial para torcedores que forem presos durante o Mundial com capacidade para 150 pessoas. Dos 8,8 milhões de euros investidos em segurança na cidade, 3,8 milhões foram destinados para a construção da prisão. "Queremos uma Copa do Mundo pacífica e esperamos que estas instalações não precisem ser usadas", disse o porta-voz da Polícia Marco Haase. Quem for detido poderá permanecer preso até duas semanas, no máximo.