Hamburgo vence Bayern e recupera liderança do Alemão O Hamburgo entrou em campo neste sábado precisando da vitória para recuperar a liderança do Campeonato Alemão, tomada pela Bayer Leverkusen horas antes. E a equipe do brasileiro Zé Roberto não decepcionou. Mesmo diante do Bayern de Munique, um dos favoritos ao título, o Hamburgo venceu por 1 a 0 e chegou a 17 pontos, mesma pontuação do Bayer, que perde nos critérios de desempate.