Hamburgo vence Colonia e assume liderança do Alemão

O time do brasileiro Zé Roberto chegou aos 10 pontos, mesma pontuação do Bayer Leverkusen, mas apresenta maior número de gols marcados. Em terceiro lugar está o Werder Bremen, que subiu nove posições na tabela ao superar o Hertha Berlin, fora de casa.

Neste domingo, o Hamburgo abriu a contagem aos 19 minutos com o peruano Paolo Guerrero. Ele aproveitou um vacilo da defesa dentro da área e bateu na saída do goleiro. O mesmo Guerrero voltou à carga aos 21 minutos da segunda etapa ao finalizar rasteiro da entrada da área.

Dez minutos depois, o Colonia tentou esboçar uma reação com um golaço de Chihi. Ele bateu firme da intermediária e acertou o ângulo esquerdo, sem dar chances ao goleiro. Mas, aos 41 minutos, Trochowski converteu pênalti para o Hamburgo e garantiu a vitória dos donos da casa.

Em Berlim, o Hertha decepcionou a torcida e caiu diante do Werder Bremen por 3 a 2. Ozil, Borowski e o brasileiro Naldo marcaram os gols do Werder, que soma agora sete pontos, na terceira posição. Pelo Hertha, Piszczek e Ebert balançaram as redes. Com a derrota, o time de Berlim permaneceu na antepenúltima colocação da tabela, na zona de rebaixamento, com três pontos.