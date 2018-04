Hamburgo vence Stuttgart e garante liderança do Alemão

O Hamburgo fez a lição de casa neste sábado e derrotou o Stuttgart, por 3 a 1, assegurando a liderança do Campeonato Alemão. Com a vitória, o Hamburgo chegou aos 13 pontos, mesma pontuação do Bayer Leverkusen, mas leva vantagem no saldo de gols.

Uma derrota neste sábado deixaria o Hamburgo fora da ponta da tabela. Mas o croata Petric, aos 30 minutos do primeiro tempo, tratou de deixar os donos da casa em vantagem.

No segundo tempo, foi a vez do holandês Elia ampliar o placar em favor dos anfitriões. Pogrebnyak chegou a descontar para os visitantes aos 17 minutos, mas o brasileiro Zé Roberto marcou nos acréscimos e garantiu a vitória do Hamburgo.

Na próxima rodada, o Hamburgo terá pela frente o Eintracht Frankfurt, fora de casa, no domingo. No dia anterior, o Stuttgart vai receber o Colonia.