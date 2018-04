Hamburgo vence Wolfsburg fora de casa no Alemão

O Hamburgo conseguiu um resultado expressivo neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Alemão. A equipe venceu o Wolfsburg, atual campeão nacional, por 2 a 1, fora de casa. Com o triunfo, a equipe está na vice-liderança, com 7 pontos. O torneio é liderado pelo Bayer Leverkusen, com a mesma pontuação, mas saldo de gols superior (6 a 5). O Schalke é o terceiro, também com 7 pontos e saldo de 4 gols.

O Hamburgo praticamente definiu o duelo no início do primeiro tempo. Aos 3 minutos, Jose Paolo Guerrero finalizou, a bola bateu na trave e nas costas do goleiro Benaglio e entrou no gol. Elijah, aos 7 minutos, ampliou a vantagem. O Wolfsburg tentou reagir e chegou ao empate no segundo tempo, com gols de Zvjezdan Misimovic, aos 7, e Obafemi Martins, aos 11 minutos. Porém, Mladen Petric, aos 30, e Castelen, aos 40 minutos, marcaram e definiram a vitória do Hamburgo por 4 a 2.

O Werder Bremen, com muita tranquilidade, conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Alemão e chegou aos 4 pontos. A equipe venceu o Borussia Mönchengladbach por 3 a 0, em casa. O estreante Pizarro teve boa estreia, com gols aos 21 e aos 38 minutos do primeiro tempo. O zagueiro brasileiro Naldo, aos 43 minutos da etapa final, definiu a vitória.

O Bochum também obteve a sua primeira vitória e chegou aos 4 pontos. Neste domingo, em casa, a equipe venceu o Hertha Berlim por 1 a 0. Anther Yahia, aos 2 minutos do segundo tempo, deu a vitória ao Bochum.