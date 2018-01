Handebol: russas campeãs do mundo No Mundial Feminino de Handebol ?em casa? ? em São Petersburgo ? a Rússia foi campeã neste domingo ao vencer a Romênia por 28 a 23. Lideradas por Yelena Polenova, de 1,98 m, as russas foram campeãs mundiais pela quinta vez, recuperando o título que haviam perdido para a França no Mundial da Croácia/2003. ?Merecemos?, disse o técnico Yevgeny Trefilov. ?Fomos mais fortes em todo o torneio e também tínhamos mais opções de jogadoras que as rivais.? A Hungria foi bronze ao vencer a Dinamarca: 27 a 24. As brasileiras, comandadas pelo técnico espanhol Juan Oliver, terminaram na sétima posição ? a melhor campanha do País no esporte.