Handebol: Seleção viaja para Mundial A Seleção Masculina de Handebol estréia neste domingo, às 21h, no Mundial da Tunísia, contra a Noruega. Depois de realizar duas fases de treinamento, uma na França e outra na Dinamarca - de onde o grupo embarca neste sábado para a Tunísia -, a equipe do técnico Washington Nunes está bem preparada para enfrentar os adversários. "Nós saímos do Brasil com uma proposta, que era formar uma equipe mais jovem e determinada, e continuamos com ela. Com a experiência desses intercâmbios, concluímos que precisamos aumentar o número de jogos internacionais. Quando chegamos aqui na Europa, não tínhamos uma identidade. Agora já temos uma cara. Podemos ir para o Mundial com uma expectativa melhor", disse o treinador.