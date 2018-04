Hannover contrata atacante brasileiro do Rubin Kazan

A poucos dias do fim da janela de transferências, o Hannover confirmou nesta terça-feira a contratação do brasileiro Jonathas de Jesus. O atacante de 26 anos, que defendia o Rubin Kazan, da Rússia, assinou vínculo de três anos com o clube alemão.

Revelado pelo Cruzeiro, o jogador tem diversas passagens por clubes europeus, de cinco países diferentes. Entre eles estão o Pescara, o Torino, ambos da Itália, e o Real Sociedad, da Espanha.

"Depois de jogar em muitos times ao longo da minha carreira, quero me fixar no Hannover. Meu objetivo é fazer sucesso com o clube e ajudar o time", declarou o jogador, que tem passagem também pelos times de base da seleção brasileira.

Jonathan de Jesus teve maior destaque no futebol holandês. Pelo AZ Alkmaar, foi campeão holandês na temporada 2008/2009 e campeão da Supercopa da Holanda, em 2009.