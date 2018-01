Hannover contrata zagueiro do Ituano O Hannover 96 anunciou, hoje, a contratação por empréstimo do jogador Vinícius, do Ituano, por US$ 150 mil. O atleta terá a função de substituir o astro senegalês Dame Diouf na defesa do time alemão até o final da temporada 2002-2003 da Bundesliga (o campeonato nacional alemão). Diouf, um dos destaques do Senegal na Copa de 2002, se machucou e ficará de fora do restante da temporada. Vinícius, que já estava sendo observado pelo time alemão, acabou sendo a opção para garantir que o Hannover se mantenha na primeira divisão do campeonato. "Ele (Vinícius) tem boa técnica e é bom nas bolas aéreas", afirmou Ricardo Moar, diretor do clube. Já o técnico Ralf Rangnick não poupa elogios ao brasileiro. "Queria muito que Vinícius jogasse em nossa equipe. Gosto de seu estilo racional. Além disso, tem grande conhecimento tático", afirma o técnico, que não descarta contratar em definitivo o jogador após o final desta temporada. O Hannover ocupa, atualmente, apenas a 16a. colocação no campeonato alemão e, com 16 pontos em 17 partidas, luta para não cair para a segunda divisão.