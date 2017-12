Hannover e Hansa empatam por 3 a 3 Hannover e Hansa Rostock empataram por 3 a 3, nesta quarta-feira, no encerramento da quarta rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, as equipes somaram cinco pontos e dividem posição intermediária na classificação geral. Os líderes do torneio são Werder Bremen, Bayern de Munique e Stuttgart, todos com dez pontos.