Hannover empata em casa e continua em 8.º no Alemão

O resultado de igualdade fez o Hannover permanecer na oitava posição, agora com 20 pontos - um atrás do Stuttgart, hoje o sétimo colocado e que estaria com uma vaga na próxima edição da Liga Europa. Já o Hamburgo está em 14.º lugar, com 14 pontos, somente dois na frente do Mainz, que abre a zona de rebaixamento.

Os gols da partida só aconteceram no segundo tempo. O Hamburgo surpreendeu e abriu o placar com Jeffrey Bruma, aos 19 minutos. O empate salvador para o Hannover aconteceu 15 minutos depois, com o gol de Jan Schlaudraff.