Hannover mantém e dá contrato de 2 anos a técnico que evitou rebaixamento

Diante do sucesso na sua empreitada, Frontzeck permanecerá no comando do Hannover, agora com um contrato de dois anos, bem mais longo do que o anterior, apenas para os últimos cinco jogos da temporada. "Teve sucesso no seu trabalho e nós queremos continuar trabalhando com ele", disse o presidente do Hannover, Martin Kind.

Frontzeck assumiu o comando do Hannover em 20 de abril. O time estava em uma sequência de 16 partidas sem vitórias, mas conquistou três triunfos e dois empates para assegurar sua presença por mais um ano na elite do futebol alemão, sendo que no último jogo o Hannover aplicou 2 a 1 no Freiburg, que acabou sendo rebaixado.

Jogador da seleção alemã vice-campeã da Eurocopa de 1982, Frontzeck já dirigiu outros quatro clubes na sua carreira: Alemannia Aachen, Arminia Bielefeld, Borussia Mönchengladbach e St. Pauli.