Hansa bate Bochum e é o novo vice Com uma vitória por 1 a 0 sobre o Bochum fora de casa, o Hansa Rostock assumiu a vice-liderança do Campeonato Alemão, com 12 pontos, um a menos que o Bayern de Munique. O Bochum permaneceu com 10 pontos e caiu para a terceira posição. No outro jogo da rodada, o Hamburgo ganhou do Kaiserslautern por 2 a 0, que continua na última colocação da competição, com apenas 2 pontos. O Hamburgo, agora, soma 6 pontos no Alemão.