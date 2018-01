Hansa busca liderança contra Borussia Nas quatro últimas temporadas do Campeonato Alemão, o Hansa Rostock lutou para evitar o rebaixamento. Neste sábado, porém, vive situação distinta. Recebe o atual campeão, o Borussia Dortmund, lutando pela liderança da competição ? com 12 pontos, está atrás só do Bayern. A equipe de Munique ? sem Pizarro, contundido ? também atua em casa, contra o fraco Energie Cottbus (15º com 4 pontos). Demais jogos: Hertha Berlim x Hamburgo, Wolfsburg x Nuremberg, Werder Bremen x Bayer Leverkusen, Hanover x Bochum e Kaiserslautern x 1860 Munique.