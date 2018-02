Hantuchova vence Kuznetsova e é campeã em Indian Wells A bela tenista Daniela Hantuchova conquistou o WTA Tour de Indian Wells ao bater na final deste sábado a russa Svetlana Kuznetsova por 63 e 64. Este é apenas o 2.º título da carreira dessa jovem jogadora de 23 anos. Curiosamente ganhou os dois troféus em Indian Wells, em 2002 e agora. Nesse período, a checa venceu uma outra batalha de vida ou morte. Entre os anos de 2003 e 2004 sofreu com anorexia. Magra, esquelética estava em dúvida entre as passarelas ou as quadras. Insistiu no esporte e deu graças a Deus por conseguir jogar com menos de 50 quilos - hoje está com 56 - e com a alegria de campeã. Na final diante de Svetlana Kuznetsova neste sábado na ensolarada Califórnia, Hantuchova mostrou a força de sua personalidade. Mesmo com uma adversária forte do outro lado, soube usar uma boa estratégia para neutralizar a violência dos golpes da russa. Jogou com determinação tática e soube tirar proveito das várias situações da partida para impor-se e ganhar um dos jogos mais importantes da sua carreira. Hantuchova é a 18.ª do ranking da WTA e já esteve na 5.ª posição do ranking mundial em 2002. Fluente em quatro idiomas e aprendendo o quinto (o italiano) precisou de muita força de vontade e da força de muitas outras tenistas do circuito para retomar a carreira com o sucesso confirmado neste título de Indian Wells.