Hapoel e Milan vão jogar em Chipre A União Européia de Futebol (UEFA) anunciou nesta sexta-feira que a partida entre a equipe israelense do Hapoel contra o Milan, da Itália, será disputada na cidade de Nicosia, capital do Chipre. O jogo - válido pelas quartas-de-final da Copa da UEFA - estava originalmente previsto para a cidade de Telv Aviv, mas foi transferida em virtude do agravamento dos conflitos entre israelenses e palestinos. A data da partida, 14 de março, foi mantida, mas até a manhã desta sexta a entidade ainda não havia definido o horário. O estádio GSP de Nicosia tem capacidade para cerca de 22 mil torcedores, e com freqüência é usado pela seleção de Chipre.