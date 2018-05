Harden e Chris Paul comandam vitória e Houston abre 3 a 1 de vantagem sobre Jazz

Com mais uma boa atuação da dupla James Harden e Chris Paul, o Houston Rockets derrotou o Utah Jazz por 100 a 87 na noite de domingo, fora de casa, e abriu vantagem de 3 a 0 nos playoffs das semifinais da Conferência Oeste da NBA.

+ Durant volta a brilhar, Warriors vence Pelicans e se aproxima da final do Oeste

+ LeBron decide no fim, Cavaliers vence e abre 3 a 0 na série contra o Raptors

+ Audiência do NBB cresce 29% em transmissões via web

O duelo que pode fechar a série está marcado para terça-feira, às 21 horas (de Brasília), em Houston. Se o time anfitrião vencer a partida, avança. E se mantiver o ritmo do último jogo é difícil que o Utah Jazz consiga segurar a equipe de melhor campanha da primeira fase da NBA.

O Houston esteve no controle do jogo praticamente o tempo inteiro. O time visitante abria vantagem de 10, 14 pontos. O Utah Jazz esboçava reação, chegava a encostar no marcador, mas aí a dupla do Houston entrava em ação.

James Harden nem precisou estar em seus melhores dias no duelo de domingo. Mas anotou 24 pontos e contou com o auxílio do aniversariante Chris Paul, que conseguiu um "double-double", com 27 pontos e 12 rebotes. Assim, evitaram o empate do adversário na série.

O calouro Donovan Mitchell, do Utah Jazz, bem que tentou. O jogador fez um primeiro tempo extraordinário, com infiltradas que desconcertaram a defesa do Houston. Fechou a partida com 25 pontos e nove rebotes. Nitidamente, o time de Utah sentiu mais uma vez a falta do armador espanhol Ricky Rubio, que se recupera de lesão.

O brasileiro Raulzinho teve uma boa atuação. Ele esteve em quadra por 17 minutos, anotou 9 pontos, pegou dois rebotes e deu duas assistências. Acertou duas de três tentativas de longa distância.

Pelo lado do Houston, o brasileiro Nenê fez uma partida mais discreta. Como o time titular teve boa atuação desde o início, ele esteve em quadra por apenas dez minutos, marcou dois pontos, pegou dois rebotes e deu uma assistência.

Os playoffs da NBA continuam nesta segunda-feira com mais dois jogos, agora pela Conferência Leste. O Boston Celtics visita o Philadelphia 76ers, às 19h (de Brasília) e tem a oportunidade de fechar a série em 4 a 0.

A mesma situação vive Cleveland Cavaliers no confronto contra o Toronto Raptors, que está marcado para às 21h30 (de Brasília). A equipe de LeBron James venceu os três primeiros jogos e tem a oportunidade de avançar para a final se conseguir mais um triunfo na casa do adversário.