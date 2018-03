Hargreaves acredita que final recompensa ida para o Manchester O volante Owen Hargreaves, que pode se sagrar bicampeão da Europa, acredita que a caminhada do Manchester United até a final da Liga dos Campeões recompensa sua transferência para o futebol inglês. Hargreaves venceu a Liga dos Campeões com o Bayern de Munique em 2001, mas encerrou uma década de sucesso no clube alemão no ano passado, quando foi contratado pelo Manchester por 17 milhões de libras (33,2 milhões de dólares). "Aos 26 anos, eu achei que precisava de um novo desafio. Eu estava muito confortável em Munique, até confortável demais", disse o jogador da seleção inglesa a repórteres, na véspera da final de quarta-feira contra o Chelsea, em Moscou. "Eu simplesmente gostaria de dar o próximo passo; novos treinadores, novos companheiros de equipe e um novo desafio. A única razão que eu deixaria o Bayern de Munique seria para um grande clube, e o Manchester United é isso", disse. "Estou muito feliz por ter dado esse passo, porque achava que nós tínhamos os jogadores e o potencial para alcançar alguma coisa." Isso pode acontecer na quarta-feira quando o Manchester, que conquistou o bicampeonato inglês a pouco mais de uma semana, tentará repetir o título europeu de 1999, conquistado sobre o Bayern de Munique, que tinha Hargreaves no início de carreira. "Nunca estive em um time com um grupo de jogadores tão maravilhoso como esse, não apenas em talento, mas também pessoalmente", afirmou o jogador. "Isso é muito único o que nós temos aqui. Você olha para os jogadores que nem estão no time -- a amizade é realmente muito especial." Apesar de ter nascido no Canadá, Hargreaves tem nacionalidade inglesa por seus pais.