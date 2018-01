Harison fará despedida na Ponte Preta O meia Harison, da Ponte Preta, confirmou nesta quarta-feira que fará sua despedida oficial do time no próximo sábado, diante do Goiás, no Moisés Lucarelli, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Ele já tinha confirmado, anteriormente, a sua transferência para o União de Leiria, de Portugal, por US$ 1,5 milhão. "Vou me apresentar no dia 25 de junho. Então combinei com a diretoria de fazer mais este jogo", explicou Harison, que também tinha outras propostas do exterior. Os recém-contratados Evando e Frontini ainda não estão regularizados na CBF. Mas como há tempo hábil, eles podem até aparecerem como opções no banco de reservas. "Estou ansioso em poder vestir a camisa da Ponte Preta. Quero disputar uma Série A do Brasileirão e ganhar meu espaço no futebol brasileiro", disse o atacante Frontini, que se apresentou na última terça-feira. O zagueiro Rafael Santos e o volante Carlinhos estão suspensos. Por enquanto, Vadão ainda não definiu seus substitutos, mas provavelmente Thiago Mathias e Luciano Santos, respectivamente, serão escalados. A Ponte é a terceira colocada no Campeonato Brasileiro, com 14 pontos ganhos.