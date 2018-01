Harison na mira de clube português Bastou o meia Harison fazer seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro, no último domingo, contra o Vasco, para que a possibilidade de sua saída voltar a ser cogitada na Ponte Preta. O União Leiria, de Portugal, seria o interessado na sua contratação. No entanto, o próprio jogador afirmou que desconhece a proposta: "Eu não estou sabendo de nada. Os assuntos relacionados à minha transferência são de responsabilidade da diretoria da Ponte", explicou o jogador. Segundo a imprensa portuguesa, os valores da negociação giram em torno de US$ 1,5 milhão. Como tem contrato com a Ponte até o final de 2006, o meia teria que pagar uma rescisão contratual ao time de Campinas, caso seja negociado. No começo do ano, após boas partidas no Campeonato Paulista, ele chegou a ser sondado por Flamengo e São Caetano. Diante do assédio destes clubes, a Ponte foi obrigada a renovar novamente o seu contrato, com um considerável aumento salarial. A diretoria do time campineiro nega qualquer proposta oficial até o momento. Já as contratações seguem indefinidas. No início da semana a diretoria praticamente desistiu de tentar contratar o atacante Frontini, do Marília. Além dele, o meia Carlinhos Bala, do Santa Cruz, que também interessava, optou por permanecer em Recife (PE). Negociações à parte, o elenco da Ponte Preta treina na cidade de Itu até esta sexta-feira. Para a próxima partida, contra o Cruzeiro, no dia 11, no Mineirão, o técnico Oswaldo Alvarez poderá contar com todos seus jogadores considerados titulares.