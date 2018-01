Harison troca Ponte pelo União Leiria Agora é oficial. O meia Harison não faz mais parte do elenco da Ponte Preta para o restante do Campeonato Brasileiro. O jogador, de 26 anos, acertou sua transferência para o União Leiria, de Portugal. A confirmação da negociação aconteceu nesta terça-feira, pelo presidente do clube português, João Amado Bartolomeu. Ele declarou que o jogador deverá se apresentar ao clube europeu em 10 dias. "O Harison irá se apresentar no próximo dia 25 aqui em Portugal. Estamos montando um time forte para disputar a Copa da Uefa", disse o dirigente, que preferiu não divulgar os valores da transação. Esta é a segunda saída de um jogador do clube em plena disputa do Campeonato Brasileiro. A primeira foi do atacante Roger, que se transferiu para o São Paulo. Nos próximos dias, mais um deverá sair. Trata-se do volante Éverton, que está sendo sondado pelo próprio União Leiria. "Sobre o Éverton acho melhor não falar neste momento", tentou despistar o dirigente português. Na verdade, o atestado liberatório de Éverton está vinculado ao Sport Recife.