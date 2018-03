Harison volta a ser opção na Ponte Vice-artilheiro da Ponte Preta na temporada, com sete gols, o meia Harison foi aprovado no teste médico realizado nesta quarta-feira, no Estádio Majestoso, se colocando à disposição do técnico Osvaldo Alvarez para o jogo contra o Paysandu, sábado, em Campinas (SP), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, se depender do treinador, o meia ficará apenas como opção no banco de reserva. "Não podemos forçá-lo tanto depois de duas semanas de fora", explicou o técnico. Harison espera completar sua 11.ª partida pela Ponte, que tem no atacante Roger seu principal artilheiro, com 11 gols. Já o goleiro Lauro treinou normalmente e está confirmado no lugar de Aranha. Com relação a reforços, a situação parece ter ficado ruim. O zagueiro Tiago Mathias resolveu permanecer no Paulista, depois que o Palmeiras, que mantém seu atestado liberatório, pediu R$ 100 mil para negociá-lo. Já o meia Rodriguinho, do Atlético-PR, ainda não conseguiu sua liberação.