Harry Kane é confirmado como capitão da Inglaterra na Copa do Mundo

Depois de realizar uma grande temporada europeia com a camisa do Tottenham, o atacante Harry Kane foi oficialmente confirmado, nesta terça-feira, como capitão da seleção inglesa na Copa do Mundo da Rússia, que começará no próximo dia 14 de junho.

A decisão foi anunciada pelo técnico Gareth Southgate aos seus jogadores em uma reunião realizada na noite de segunda-feira, no St. George’s Park, onde fica o centro de treinamento da equipe nacional.

Por meio de nota publicada pelo site oficial da Associação de Futebol da Inglaterra, o treinador destacou que Kane tem exibido "fé e um alto nível de exigência e isso é uma grande mensagem para a seleção contar com um capitão que já mostrou que é possível ser um dos melhores do mundo em um período de tempo constante".

Com 24 anos de idade, Kane marcou 12 gols em 23 jogos com a camisa da seleção inglesa, pela qual estreou em 2015, e qualificou o fato de ter sido escolhido como capitão uma "honra incrível". Entretanto, ele enfatizou que não deixará se deslumbrar com este status e continuará sendo "a mesma pessoa, o mesmo jogador", assim como enfatizou que o mais importante será a seleção, como um time unido, "chegar o mais longe que puder" no Mundial.

Autor de 30 gols pelo Tottenham no último Campeonato Inglês e 41 ao total nesta última temporada, Kane já usou a braçadeira de capitão da seleção inglesa em quatro jogos, sendo a primeira delas em duelo contra a Escócia pelas Eliminatórias Europeias da Copa de 2018.

A estreia da Inglaterra no Mundial será no dia 18 de junho, contra a Tunísia, em Volgogrado, pelo Grupo G da competição, no qual também terá pela frente o Panamá, no dia 24, e a Bélgica, no dia 28, pela primeira fase.

Antes do grande torneio em solo russo, os comandados de Gareth Southgate ainda farão amistosos contra a Nigéria, no dia 2 de junho, no estádio de Wembley, em Londres, e Costa Rica, também em casa, na cidade de Leeds, no dia 6.