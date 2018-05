Harry Kane é cortado e desfalca Inglaterra no jogo amistoso contra a Espanha

O atacante Harry Kane foi cortado neste domingo e desfalcará a seleção da Inglaterra no amistoso contra a Espanha, nesta terça-feira, no estádio de Wembley, em Londres. O treinador interino, Gareth Southgate, disse que optou por liberar o jogador pois ele retornou recentemente de uma lesão no tornozelo e precisa de um trabalho de condicionamento físico especial.

"Harry treinou com a gente na semana passada, mas ele não havia feito uma partida inteira nas últimas sete semanas", declarou Southgate em entrevista ao site da Federação Inglesa (FA, na sigla em inglês).

O atleta voltará aos treinos do Tottenham nesta segunda-feira. "Agradeço ao Tottenham por nos ceder o Harry para as eliminatórias. De acordo com nosso departamento médico, percebemos que a nossa sessão de treinos não é a que Harry precisa neste momento", completou.

Kane ficou no banco de reservas na vitória da Inglaterra por 3 a 0 sobre a Escócia na última sexta-feira, em duelo válido pela quarta rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. O resultado manteve os ingleses na liderança isolada da chave com 10 pontos, dois à frente da Eslovênia, a segunda colocada.

Southgate optou por não chamar outro jogador para substituí-lo. As opções para o ataque no duelo contra a Espanha são Daniel Sturridge, Jamie Vardy, Marcus Rashford, Wayne Rooney e Theo Walcott.