Harry Kewell volta à seleção australiana após seis meses O atacante Harry Kewell está listado para o amistoso da Austrália, contra Liechtenstein, nesta quarta-feira, em Ulm, na Alemanha, o último da seleção na preparação para a Copa do Mundo. O jogador do Liverpool não atua desde novembro do ano passado, quando se machucou na final da Copa da Inglaterra, contra o West Ham. "Já faz muito tempo desde a minha lesão e a única forma de saber se estou em forma é jogando", disse Kewell, de 27 anos, que não esteve em campo no empate entre Austrália e Holanda, por 1 a 1, no domingo. Os australiano se classificaram para a Copa ao eliminar o Uruguai na repescagem, numa dramática disputa de pênaltis em Sydney. A Austrália está no Grupo H do Mundial, ao lado de Brasil, Croácia e Japão - o primeiro adversário, dia 12, em Kaiserslautern.