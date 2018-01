Havelange: apenas uma frustração Durante 24 anos o brasileiro João Havelange foi o homem mais importante e responsável por comandar uma paixão mundial: o futebol. Aos 87 anos, ele fez um balanço de sua administração à frente da Fifa, a considerou boa, mas disse ter ficado impotente ante a uma única frustração. O dirigente queria através do futebol amenizar, ou quem sabe, resolver o conflito entre Israel e a Palestina. Havelange ainda repugnou as sucessivas tentativas de o governo brasileiro interferir na administração dos clubes. Considerou um erro a intenção de se criar as Ligas de futebol no País e classificou de antiquada a idéia de transformar os times em empresas. Ao assumir a presidência da Fifa, em 1974, Havelange iniciou uma administração de modernização do futebol e, ao deixar o cargo, em 1998, conseguiu levar o esporte aos cinco continentes. Outra proeza deste brasileiro foi a de ter mais países filiados à entidade máxima do futebol do que a ONU (Organização das Nações Unidas). Cansado de trabalhar, disse que agora pretende se dedicar à família e refutou qualquer possibilidade de vir a assumiu um novo cargo administrativo. "Tenho poucos anos de vida e peço que me dêem a liberdade de estar com a minha família para usufruir de meus amigos para poder fazer aquilo que ainda não fiz, por causa de tantas obrigações", afirmou. Agência Estado ? À frente da Fifa, o senhor consolidou o futebol no mundo e o fez prosperar. A prova disto é que a entidade possui mais países filiados do que a Organização das Nações Unidas. Mas, hoje, é possível verificar no futebol europeu um certo abalo nesta prosperidade, como foi a falência da Fiorentina, equipe italiana. Qual a análise que o senhor faz deste novo panorama? João Havelange ? Das suas palavras eu retiro uma: o abalo. O abalo que nós sofremos no dia 11 de setembro repercutiu no mundo inteiro, com a queda das duas torres do World Trade Center, em Nova York. E isso prejudicou não só o futebol mas muitos outros setores. Mas o futebol é uma paixão. Ele trabalha no sentido de trazer alegria, tranqüilidade e é assim que devemos vê-lo. Um erro ou outro não é o que deva ser apontado como o culpado. E não é porque uma pessoa possa ter cometido um erro que o culpado é o futebol. O futebol continua o mesmo com a mesma intensidade. Portanto, o futebol não está morto, ele vive e cada vez sairá das cinzas, se aí estiver. E, se não estiver, ele também demonstrará o quanto se organiza rapidamente. AE ? A qualidade do futebol brasileiro é indiscutível e a capacidade do Brasil gerar craques é também... Havelange ? ( interrompendo) Para tudo isso é preciso o clube. Sem o clube não é possível apresentar o craque ao mundo. Então, vamos respeitar, aplaudir um clube. Desejar que seus dirigentes tenham a possibilidade e a facilidade de administrar cada um. AE ? O senhor falou em deixar os dirigentes trabalharem. Neste caso, não estaria de acordo com o modelo que o governo está propondo para os clubes, como o clube-empresa ou a contratação de uma empresa para o gerenciamento dos negócios das entidades? Havelange ? Acho que como toda empresa o futebol também é particular. O governo tem por obrigação gerir os assuntos do governo e deixar os outros para cada um trabalhar e gerir a sua maneira. O governo não pode ter uma pessoa em cada empresa que existe no Brasil, nem pode desejar gerí-la, nem querer comandá-la. Cada empresa tem uma assembléia e quem decide é a assembléia. AE ? Qual seria o modelo ideal para o futebol brasileiro? O europeu? Havelange ? Nós não podemos comparar, por exemplo, o Brasil com a Espanha ou qualquer outro país europeu. Vamos comparar São Paulo com a Espanha. Quando tivermos que comparar o Brasil, vamos compará-lo com a Uefa. A Uefa como confederação da Europa é responsável por 51 países. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por isso a chamaram confederação, dirige 27 países que são os 26 estados e o Distrito Federal. Temos, por isso, que analisar diferentemente, não atacar quem tem a responsabilidade e procurar de uma forma mais objetiva e permanente ver como o problema do Brasil deve ser resolvido. E o problema brasileiro sempre caminhou bem. Temos agora um Campeonato Nacional que está sendo falado noite-dia, porque tem o acesso e descenso. AE ? Realmente, neste ponto, o Campeonato Brasileiro é um sucesso, já que até o último minuto, não se sabia os times classificados ou que cairiam... Havelange ? (interrompendo) Veja que isto é o futebol. É a sua força, a incerteza, e não se pode deixar matar isso. AE - Neste caso, importar uma fórmula de pontos corridos, como estão querendo experimentar no futebol brasileiro em 2003, não tiraria o brilho da competição? Havelange ? Me perdoe, mas se isso ocorresse, o interesse, a paixão que existe desaparece. Nós temos que viver o que estamos vivendo. Não é porque um jornalista, uma pessoa, não gosta de um dirigente ou vice-versa que o futebol tem que ser tratado diferentemente, tem que ser visto diferente. Por exemplo, veja em São Paulo: se os quatro, cinco, seis grandes times estão grandes é uma tranqüilidade. Leva-se 20, 50, 100 mil pessoas ao estádio e, se cada um tem uma família de cinco, são 500 mil pessoas dentro da cidade que estão tranqüilas. Isto não é bom para a cidade? Não a movimenta? Por que destruir o que pode lhe dar tranqüilidade, movimentar e dar recursos? Vamos aplaudir, trabalhar e levar isto para adiante. AE ? Mas, o senhor acha que esta fórmula de pontos corridos seria ideal para o Brasil? Havelange - Não sei. Ainda não analisei para poder ver em que base está. Acho que este Campeonato Nacional foi um sucesso e deve ser aplaudido e, se possível, repetido. AE ? Ao falar em deixar o futebol crescer o senhor diria que o governo deveria interferir menos no futebol e cuidar, por exemplo, da promoção do esporte para as crianças? Havelange ? Eu lhe pergunto: o que é que o Ministério dos Esportes leva às entidades particulares? Nada, nada. Então, falar sobre onde não leva nada só porque não gosta de a, b ou c não é justo. Por outro lado, se fala em transformar sociedade anônima e isto já me parece um pouco antiquado. Há dez anos ou quinze, ainda estava na Fifa, o governo espanhol permitiu que todos os clubes se transformassem em sociedade anônima. Mas, permitiu e pagou as dívidas. Veja bem, não criticou, pagou. Dois não quiseram, foi o Barcelona e o Real Madrid. Hoje, todos querem voltar ao sistema antigo. Veja que a sociedade anônima não é o ideal. Não está se tratando de uma empresa. Na empresa não há paixão. No futebol há paixão. Uma pessoa pode ser bem casada e ter 500 filhos. Se ela se apaixona, não adianta que ninguém lhe segura. AE ? Agora, em nome dessa paixão é justo deixar um dirigente que tenha cometido algum erro sem punição? Havelange ? Existem milhares de clubes no Brasil. Se esses dirigentes não existissem, essa juventude não teria para onde ir, porque o governo não faz nada. Não vejo nada feito pelos estados, a não ser São Paulo que é um estado muito rico. Mas, no resto, não se vê nada. Então, vamos esquecer essa meia dúzia de dirigentes. E vamos tranqüilizar o futebol, deixar ele e a parte que é dele, além de respeitar aqueles que estão trabalhando. AE ? O senhor defendeu o poder da CBF. As Ligas estão brigando com a entidade para organizarem o Campeonato Brasileiro. As Ligas seriam uma idéia importada e também equivocada? Havelange ? Isso é um erro muito grave. Fala-se em Liga porque na Espanha tem a Real Federação de Futebol e a Liga. Temos que imaginar que, na CBF, a Liga é a Federação Estadual de Futebol Paulista, a Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro e assim sucessivamente. A Liga não pode existir, quem faz o papel dela são as federações estaduais de Futebol. No meu entender, a CBF é a grande entidade e as Federações, a Liga. Mas, ninguém quer analisar. Todo mundo quer é criticar, o que naturalmente é muito mais fácil. AE - Então o senhor defende a manutenção do modelo atual de administração do futebol brasileiro? Havelange ? Exato. AE ? A CBF elaborou um novo calendário para o futebol brasileiro em 2003. O senhor acredita que esta nova programação representou algum tipo de avanço? Havelange ? Teve um avanço, está muito bom, e a CBF tem trabalhado para isso. Mas só procuram criticar. E porque não batem palmas quando foi pentacampeã do mundo e ninguém acreditava. Não se pode querer matar um clube ou uma federação. AE ? A quê o senhor credita o fato de o presidente da CBF, Ricardo Texeira, ter feito concessões como conversar com as Ligas e, como dizem, ter dado a palavra de que oficializaria sua existência? E quanto ao calendário quadrienal do futebol brasileiro, que previa competições para quatro anos e, praticamente, foi jogado no lixo? Havelange ? Jogado no lixo não, porque fez-se em cima da perna. Depois de analisado, viu que não dava em nada. AE ? O senhor identificou algum tipo de oportunismo na interferência do governo para a elaboração do calendário quadrienal? Havelange ? Não sei se oportunista, mas acabou a eleição e ninguém fala mais nisso. E não vejo o porquê se meter sempre no futebol. Por que é que não se fala na natação, no basquete e no voleibol? É só o futebol porque enche os estádios. No basquete, mil pessoas vão aos estádios. É só isso. Então, veja o que é o futebol. Sendo assim, vamos organizar o País, vamos organizar o esporte e não especificamente o futebol, que não faz mal a ninguém e só dá alegrias. AE ? O senhor administrou a Fifa por 24 anos. E, agora, como estão suas relações com a entidade? Como vai sua convivência com o presidente Josefh Blatter, que o senhor indicou como seu sucessor e o apoiou na reeleição? Havelange ? A minha relação com ele é a melhor possível. Tanto que nos falamos dia sim, dia não. Sou presidente de Honra da Fifa, que é um título honorífico. E, quando recebo um convite, tenho a delicadeza de fazer uma carta ao presidente Blatter, envio fotocópia do que recebi e pergunto se posso ou devo ir. Se ele disser que sim, vou, do contrário, não vou. AE ? Evidentemente o presidente Blatter ainda lhe pede conselhos em algumas decisões... Havelange ? Não e nem precisa. E nem dou, porque para isso ele tem um comitê executivo. E perceba que ele teve a delicadeza de, não me retirar definitivamente, querer que eu assistisse às reuniões do comitê executivo, órgão responsável pelas decisões. Eu até teria direito a palavra, mas não ao voto. Minha resposta a ele foi a de que não gostaria de ir a uma reunião, porque mesmo para dar a minha palavra, eu tenho que estudar todos os processos e todos os itens da ordem do dia. Quando vou lá, faço uma visita e venho embora. AE ? E não quer mais por quê? Havelange ? Vou lhe ensinar uma coisa porque o senhor ainda é moço. O mais difícil na vida não é chegar, mas é o dia em que vai decidir ir embora para casa. O senhor verá que vai pensar por alguns anos, semanas ou meses. Então, veja como é delicado. E eu não tenho mais nada a fazer. Por exemplo, vou a Madri, lá tem o banquete oficial da Real Federação Espanhola. Vão ter as reuniões do comitê executivo, não tenho nada a ver com ele. Vai ter o baile de gala da Fifa e o jogo dos 100 anos do Real Madrid, fui convidado. Eu vou, assisto a tudo, estou sentadinho, como uma garfada quando for a hora do banquete e não me meto em nada, mas apenas uma homenagem que prestam ao presidente de Honra. AE ? O senhor foi o maior defensor da Copa do Mundo da Coréia e Japão. Qual análise que faz da competição? Ficou satisfeito? Havelange ? Trabalhei por 24 anos na Fifa e esperei até a Copa do Mundo Coréia a Japão. A decisão de fazer a copa em dois países foi porque havia uma luta interna e não se chegaria a lugar nenhum. Lembro que no dia da votação, a discussão da sede era o ponto 11. Na madrugada, fiz um documento e, quando chegou ao ponto 11, antes de colocar em votação, pedi para fazer uma exposição. Ao terminar, todos me aplaudiram e votaram a favor. Aí esperei por quatro anos para ver o sucesso e foi. A organização, os acessos aos estádios, a segurança, a disciplina, o estacionamento, a atenção, tudo perfeito. E isto é uma das coisas que me orgulho de todo o tempo de administração. Saí de dois continentes, a Europa e América e fomos para a Ásia, o que abriu um leque de opções para todos. AE ? E quanto ao desempenho da seleção brasileira na conquista do pentacampeonato Mundial? O que dizer? Havelange ? Primeiro precisamos palmas para a seleção, que foi tão maltradada antes da Copa. O mais fácil é criticar e maltratar. Foi uma surpresa para todo mundo o grande desempenho e a qualidade de seu futebol. Mas foi excepional a disciplina, os gols, o tipo de espetáculo, a qualidade técnica de cada um. Enfim, o Brasil deu uma aula, com uma disciplina perfeita. Então, temos que aplaudir. Com referência à qualidade de futebol, acho que foi um dos melhores que vimos nesses últimos tempos. Por exemplo, fiquei surpreso, não o conhecia, mas no meu entender foi para o Brasil o melhor jogador: Gilberto Silva, fechou o campo. Ele não fez uma falta, bola por cima não passou e bola por baixo também não passou. Um fenômeno este rapaz, que está reproduzindo o mesmo futebol na Inglaterra. Ninguém sabia quem era Gilberto Silva e, nesse ponto, o senhor tem que aplaudir o técnico (Luiz Felipe Scolari). O Roberto Carlos é um fenômeno, você olha e não o vê. Quando ele está em campo parece que tem dois metros, chuta, corre, vai, defende, cabeceia, mata o sujeito se acertar nele uma pancada daquelas. Se a bola bater no sujeito, desmaia. Ela vai com uma força de mais de 180 km/h. Eu, no dia do gala da Fifa, daria a Roberto Carlos o título de melhor jogador do mundo. AE ? Por todos os problemas que o Brasil enfrenta, quando que o País vai ter condição de realizar uma Copa do Mundo? Havelange ? Veja bem, dei uma idéia e fui mal tratado terrivelmente. Quando vamos a um local de massa, de quantitativo forte, duas coisas são muito importantes. O acesso ao Maracanã não existe, o estacionamento não existe, a segurança não vale nada. Ou isso muda, ou então não se faz mais jogo lá. Senão, todo dia vamos ter problemas. Nós precisamos evoluir, modificar nosso pensamentos e nos atualizarmos. A Inglaterra está destruindo Wembley, que tem 100 anos, para fazer um novo estádio de 80 mil pessoas e mais perfeito. Aqui não se pode fazer isso. É uma desonra. Vou lhe fazer um pergunta: quantas vezes o senhor já foi ao Maracanã? Se um dia, por uma razão qualquer, cair um pedaço da arquibancada lá de cima, cá em baixo, não entra uma ambulância lá dentro. Agora, estão tentando fazer umas reformas que não levam a nada. Pintar, botar uma cadeira amarela, uma verde, outra azul, o senhor me perdoe mas não é isso. Por exemplo, nós vamos ter a Copa do Mundo na Alemanha, em 2006. Uma das sedes escolhidas foi Munique. Eles queriam renovar o estádio olímpico de 72, mas o Franz Beckenbauer, como vice-presidente da Federação Alemã e presidente do Bayern, disse que não aceitava. Vão fazer um estádio novo só para o futebol. E o outro pode deixar lá. Os estádios mudaram completamente e hoje são mais leves. Veja que no Maracanã para ir ao quarto, quinto e sexto andar há somente três elevadores. Outro exemplo, no século XIX para ir de Paris a Marselha se levava 27 horas de trem, hoje, é possível ir em três horas e meia, de TGV. Então, porque tem TGV vamos ficar com a Maria Fumaça? Pelo amor de Deus! AE ? Após passar 24 anos como o dirigente máximo do futebol Mundial, o senhor assumiria algum outro cargo, seja esportivo ou político? Havelange ? Estou com 87 anos de idade e não quero ser senador, ministro, deputado, presidente da CBF ou mesmo voltar à Fifa. Tenho poucos anos de vida e peço que me dêem a liberdade de estar com a minha família para usufruir de meus amigos para poder fazer aquilo que ainda não fiz, por causa de tantas obrigações. Não quero e não aceito absolutamente nada. Estou livre e acho que cumpri a minha missão. No esporte , bem ou mal, o Brasil teve três copas do Mundo. Bem ou mal, na Fifa, acho que houve uma evolução no mundo do futebol. Pode procurar em todos os outros esportes que nada caminhou como o futebol. AE ? Ficou alguma frustração? Havelange ? Uma. Que foi um pedido feito pelo então vice- presidente dos Estados Unidos, Al Gore, quando da Copa do Mundo de 1994. Em sua suíte, ele me disse: quero lhe fazer um pedido. Respondi que o estava ouvindo. Então, ele me falou que havia um problema no mundo em que a política, administração, os governos, o setor financeiro, as empresas e o setor diplomático não resolveram. E, vendo o futebol, que ele não conhecia, uma competição onde todo mundo se entrelaça e é feliz, dizia ele, que achava que pelo futebol poderia se chegar a uma solução sobre a questão Palestina e Israel. Respondi a ele: eu faço esporte e não política. Pensei que ele fosse desmaiar. Ficou apenas me olhando. Aí eu parei e disse, agora lhe entendi. Vou fazer o seguinte, começarei um trabalho para ver se faço um jogo entre a seleção de Israel, que nós prepararemos na Fifa, e a seleção da Palestina, que também será preparada. O confronto seria em Nova Iork, na sede da ONU, com todos os grandes presidentes do mundo para assistir a esse jogo de confraternização. Comecei um trabalho e os dois aceitaram. Tive, em 1997, um encontro com os israelenses, de acordo. Quando ia me encontrar com o Arafat (Yasser, líder palestino), em Gaza, houve um atentado a um ônibus de alemãos, que matou 51, e a segurança internacional me impediu de ir. O tempo passou e pedi permissão ao Rei da Jordânia para me reunir lá com o Arafat e ele me disse que sim. Depois, quando devia me reunir, o Arafat foi chamado pelo governo americano a Camp David (residência de campo do presidente dos Estados Unidos) e novamente o encontro não aconteceu. O tempo correu e estive com o príncipe Faissal, que era o irmão do rei Fat, da Arábia Saudita. Perguntei se podia me reunir com Arafat em Riad, capital árabe, onde eu teria mais tranqüilidade. Ele disse que ia verificar e voltar a falar comigo. Pouco tempo depois, deixei a Fifa e ele faleceu, com um problema no coração, e assim essa reunião não se fez. É a minha única tristeza. Tenho a impressão de que muito do que está acontecendo podia ser evitado. Mas, o que pude fazer eu fiz, mas nem sempre é possível fazer tudo. AE ? E o futebol africano, que o senhor foi o principal responsável por seu desenvolvimento? Valeu o esforço empreendido? Havelange ? Se o futebol africano nasceu, desenvolveu e cresceu foi por causa do trabalho que fizemos. Vou citar um exemplo, a seleção do Senegal venceu a da França e todos os seus jogadores atuam por clubes franceses. Já os da França atuam fora do país. Isso é um fenômeno. Em qualquer lugar que vamos, seja na Inglaterra, Alemanha, Itália ou Portugal, encontramos jogadores da África. E todos da melhor qualidade e fazendo um grande espetáculo. Acho que é um continente que demonstrou sua capacidade e o que ele pode oferecer ao mundo. E façamos votos, e é o meu desejo, porque foi uma coisa que lutei muito, que houvesse a rotatividade entre os continentes para se escolher a sede da Copa do Mundo e tudo indica que a Copa 2010 será na África. AE ? Bem, já que a Copa de 2010 será na África, quando seria a vez do Brasil? Havelange ? A Copa do Mundo de 2014. AE ? E vamos ter condições de realizá-la em tão pouco tempo e com muitas coisas e pensamentos por mudar? Havelange ? Mas, lógico. Por que isso? Não podemos começar pensando negativamente. Fazer oito, dez estádios, isso não é nada. Você encontra quinhentas firmas para fazer isso. AE ? Mas e a vontade política para realizar uma competição como a Copa do Mundo? Havelange ? Quem decide onde é a competição é a Fifa. Se eles (políticos) não correrem atrás, alguém virá aqui e fará. Por exemplo, se a Copa do Mundo for na África do Sul, você acha que a Inglaterra não vai ajudar? Se for em Marrocos, a França não vai ajudar? Tem sempre alguém para ajudar. Só quero uma coisa: é que respeitem o futebol brasileiro, porque ele ainda é um grande motivo de alegria, pelas vitórias que nos concede.