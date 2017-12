Havelange elogia a arbitragem O presidente de honra da Fifa, João Havelange ignorou a ?Máfia do Apito? e saiu em defesa da arbitragem brasileira, nesta quarta-feira, na abertura do II Fórum Internacional de Futebol (Footecon), que está sendo realizado no Rio de Janeiro. De acordo com o ex-dirigente, a atividade exige preparo físico, técnico e emocional e deve ser reconhecida pelos torcedores e pela imprensa especializada. ?É preciso dizer que poucos de nós teria coragem de apitar uma partida de futebol, ainda mais numa Copa do Mundo. Por isso, quero prestar aqui minha homenagem aos árbitros do Brasil?, disse. Havelange não citou o caso Edilson Pereira de Carvalho - expulso dos quadros da CBF e da Fifa por ter participado de um esquema de manipulação de resultados. Preferiu elogiar os árbitros mais antigos, como Arnaldo César Coelho e José Roberto Wright. Havelange reiterou ainda que continua contra o uso de tecnologia para dirimir dúvidas no futebol. Segundo ele, a International Board - entidade ligada à Fifa que define as regras do jogo - está correta em restringir o poder de decisão aos árbitros e seus auxiliares. "Se fosse presidente (da Fifa), não aceitaria o uso da televisão para resolver dúvidas no futebol", afirmou o brasileiro, que comandou a Fifa durante 24 anos e deixou o cargo em 1998. Ele lembrou a polêmica recente registrada no jogo entre Corinthians e Inter que pode ser decisivo na luta pelo título. Como o árbitro Márcio Rezende de Freitas cometeu um erro evidente que favoreceu o Corinthians - favorito ao título -, alguns comentaristas e até técnicos sugeriram a utilização da televisão como ferramenta para corrigir tais erros. "Se passo mal e vou ao hospital, a televisão pode ir comigo. O médico diz que é grave e a câmera acompanha a operação. Mas se há um erro médico e morro em frente à câmera, eu me pergunto: a televisão pode me devolver a vida?", perguntou Havelange. "É lógico que não. No caso dos juizes, é a mesma coisa. É melhor deixar isso de fora do futebol", acrescentou. Havelange defendeu o trabalho dos juizes e disse que atualmente eles estão mais preparados para atuar num Mundial. "Em 1970, um árbitro tinha condições para correr seis quilômetros e em 1994 já eram 15 quilômetros. Os juizes podiam ir à Copa até com 55 anos e hoje esse limite foi reduzido a 45 anos", disse. A posição de Havelange sobre o uso da televisão como auxiliar da arbitragem é similar à de seu sucessor na Presidência da Fifa, o suíço Joseph Blatter. "Enquanto eu viver, não haverá ajuda técnica para os juizes. É preciso viver com a incerteza do jogo e os erros do árbitro. Não quero nunca ver câmeras de televisão para decidir se uma ação foi em impedimento ou se uma falta ocorreu dentro ou fora da área", afirmou Blatter no ano passado, ao ser perguntado sobre o assunto.