Hazard desfalca Chelsea em Amsterdã, na decisão da Liga Europa

AMSTERDÃ - O técnico Rafa Benítez confirmou nesta terça-feira que o meia belga Eden Hazard desfalcará o Chelsea na decisão da Liga Europa, nesta quarta, em Amsterdã. Uma lesão no tendão vai tirar o jogador da partida contra o Benfica.

Hazard se machucou na partida contra o Aston Villa, no domingo, em rodada do Campeonato Inglês. Ao lado de Ramires e Oscar, o belga é um dos principais armadores do Chelsea. No mesmo jogo, o zagueiro e capitão John Terry também sofreu uma pancada e chegou a virar dúvida. Mas foi confirmado na final pelo treinador nesta terça.

O time inglês está encarando a Liga Europa como oportunidade de redenção depois de sucessivos fracassos na temporada. Após faturar a Liga dos Campeões, no ano passado, o Chelsea foi derrotado nas Supercopas da Europa e da Inglaterra e no Mundial de Clubes (diante do Corinthians).

Na sequência, foi eliminado logo na fase de grupos na atual edição da Liga dos Campeões. E acumulou revezes no Campeonato Inglês, sem chances de brigar pelo título, já conquistado pelo Manchester United.

Enquanto o Chelsea lamenta a baixa de Hazard, o técnico Jorge Jesus não terá desfalques na decisão. O treinador do time português está preocupado somente com o astral do elenco, abalado pela derrota para o arquirrival Porto, no fim de semana. O revés pode ter custado ao Benfica o título nacional.