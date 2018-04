Hazard ganha mais um prêmio de jogador do ano na Inglaterra O meia belga Eden Hazard foi mesmo o melhor jogador do futebol da Inglaterra na temporada 2014/2015. Nesta terça-feira, o destaque do Chelsea recebeu o seu segundo prêmio de jogador do ano no país, dessa vez sendo eleito pela Associação de Cronistas de Futebol da Inglaterra.