Heber Roberto Lopes apitará São Paulo x Palmeiras

Heber Roberto foi o árbitro da primeira partida da final da Copa do Brasil este ano, entre Corinthians e Internacional. E pelo Campeonato Brasileiro, ele já apitou dez partidas.

Antes mesmo da definição do árbitro, a diretoria do Palmeiras pressionou a comissão de arbitragem. "Tem que ser respeitada a importância da partida. Deviam pensar na colocação de árbitros e assistentes bastante experientes", afirmou o vice-presidente de futebol do clube, Gilberto Cipullo.

O clássico pode ser considerado um confronto direto na disputa pelo título. O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 40 pontos, enquanto o São Paulo é terceiro com 36.