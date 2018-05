Heber Roberto Lopes será árbitro de Flamengo x Grêmio

O árbitro paranaense Heber Roberto Lopes, do quadro da Fifa, será o juiz da partida entre Flamengo e Grêmio, às 17 horas de domingo, no Maracanã. Ele será auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Carlos Berkenbrock, ambos também da Fifa. A partida é a mais importante do torneio, pois pode decidir o título em favor dos cariocas.

As outras três partidas que envolvem a disputa pelo título terão árbitros que têm sido bem avaliados pela CBF. O gaúcho Leonardo Gaciba será o responsável por Botafogo x Palmeiras, no Engenhão; o baiano Jailson Macedo Freitas apitará Internacional x Santo André, no beira-rio; e Sandro Meira Ricci, aspirante à Fifa, será o mediador de São Paulo x Sport, no Morumbi.

Outro jogo crucial na rodada será disputado no Couto Pereira, entre Coritiba e Fluminense. As duas equipes disputam diretamente na luta contra o rebaixamento, naquela que promete ser a partida mais tensa da rodada. O árbitro do confronto será o gaúcho Leandro Pedro Vuaden, da Fifa.