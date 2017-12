Heinze ainda é dúvida para o jogo de estréia da Argentina O zagueiro Gabriel Heinze reconheceu, nesta terça-feira, que não está em plenas condições físicas, o que deixa dúvidas com relação à formação da defesa da equipe argentina para a partida marcada para este sábado, contra a Costa do Marfim, na estréia de ambas as equipes na Copa. "A equipe está muito bem, sem problemas. A exceção sou eu, que venho de uma longa inatividade", disse o jogador do Manchester United, que se recuperou recentemente de uma lesão que o deixou quase sete meses sem jogar. "Só vou saber se terei condições de jogo no dia da partida. Para hoje, não tenho resposta. Mas estou tranqüilo, já que o sonho e a vontade que temos todos nós, os 23 jogadores, vão compensar qualquer problema físico ou qualquer outra coisa". Além de Argentina e Costa do Marfim, o grupo C conta também com Holanda e Sérvia e Montenegro, que se enfrentam no dia 11.