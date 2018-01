Heinze pode voltar aos campos após sete meses O zagueiro Gabriel Heinze está praticamente recuperado de uma grave lesão nos ligamentos do joelho e sonha em reconquistar um lugar na seleção da Argentina na Copa do Mundo. Heinze, que joga no Manchester United, foi constantemente titular da Argentina até setembro de 2005, quando se contundiu, num jogo da Liga dos Campeões contra o Villarreal - curiosamente, time repleto de argentinos, liderado por Riquelme e Sorín. O técnico do Manchester, Alex Ferguson, disse que a volta aos treinos do zagueiro, nas últimas três semanas, foi "fantástica". "Ele tem lutado como um tigre, com muito energia e um entusiasmo contagiante", afirmou o treinador, que deve relacioná-lo para o jogo de sexta-feira, pelo Campeonato Inglês, contra o Sunderland.