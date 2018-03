Hélcio assina amanhã com Atlético-MG O volante Hélcio, 32 anos, deve assinar nesta quarta-feira, contrato de um ano com o Atlético, após a realização dos exames médicos e testes físicos. Contratado junto ao Paraná Clube, o jogador chegou na noite da última segunda-feira à Belo Horizonte, mas teve que retornar, hoje, a Curitiba para buscar parte de sua documentação. O atleta pode viajar ainda nesta quarta-feira para Teresina, sede do Galo na Copa dos Campeões, para se integrar ao elenco. Hélcio deverá substituir o volante Gilberto Silva que pode ter sua transferência para o futebol inglês definida ainda esta semana. O jogador foi indicado à diretoria do Galo pelo técnico Geninho, com quem já trabalhou na Matonense e no Paraná Clube. O jogador estava treinando normalmente no Paraná e, caso fique tudo acertado, pode ser integrado amanhã ao elenco atleticano. Apesar de ainda não estar 100% fisicamente, o volante já se colocou a disposição do treinador atleticano para jogar. A diretoria do Atlético envolveu o lateral-direito Bosco e o zagueiro Rodrigão na troca pelo volante com o clube paranaense. Hélcio afirmou que esperava há 20 dias a confirmação de sua transferência para o Galo.