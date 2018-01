Hélcio é a dúvida no Atlético-MG O volante Hélcio é a dúvida no Atlético-MG, que enfrenta neste sábado o Atlético-PR, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, uma das principais peças do esquema tático do técnico Celso Roth, sente dores no músculo adutor da coxa direita. Nesta sexta-feira pela manhã, ele participou de um treinamento recreativo realizado no CT do Coritiba, mas continua sentindo o local e será examinado novamente neste sábado pelo médico Otaviano Júnior. Caso Hélcio não se recupere, Roth deverá optar pela entrada de Ferrugem no meio-campo atleticano, ao lado de Genalvo. Cleison é outra opção do técnico para a posição. O restante da equipe deverá ser o mesmo que iniciou as duas primeiras partidas da competição e o jogo contra o Náutico, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, quando o time mineiro venceu, de virada, por 2 a 1. Destaque da partida no Recife, ao marcar os dois gols atleticanos, o armador Alexandre comemora a boa fase e fará neste sábado o seu centésimo jogo com a camisa alvinegra. "Esse ano eu estou vivendo o meu melhor momento (no Atlético). Espero que continue assim, podendo a cada jogo crescer e ajudar o time a conseguir as vitórias."